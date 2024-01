C’è il giudice Solivetti Flacchi: prima udienza il 26

"Arriverà nel mese di gennaio il nuovo giudice al tribunale di Siena", aveva annunciato Roberto Carrelli Palombi, prima di salutare la città e andare a guidare la Corte di appello di Lecce. Basta dare un’occhiata al nuovo calendario delle udienze 2024 per scoprire che venerdì 26 gennaio a tenerla sarà, oltre ad Andrea Grandinetti, anche il giudice Solivetti Flacchi nell’aula Vannini. L’unica sua udienza, per il momento, inserita nel mese di gennaio. Che sarà denso di processi importanti, a partire da quello dell’8 e del 9 gennaio, subito alla ripresa dell’attività in aula. Tornerà infatti a Siena proprio l’ex presidente Carrelli Palombi per seguire quelle che dovrebbero essere le ultime battute del dibattimento sul caso della cessione del marchio dell’Ac Siena che vede fra i cinque imputati anche l’ex presidente Mps Giuseppe Mussari e l’ex patron bianconero Massimo Mezzaroma. A partire dalle 10 dell’8 gennaio, salvo imprevisti, prenderà la parola il pm Siro De Flammineis per la sua requisitoria. Quindi toccherà alla parte civile e ai difensori degli imputati, partendo dall’avvocato di Mussari. Il giorno seguente si prosegue con la discussione che sarà lunga. E si valuterà se è necessario rinviare per l’eventuale sentenza oppure se ci sarà il verdetto sulla vicenda.

Sempre a gennaio, il 15 e il 22, altre due udienze particolarmente importanti del processo per il delitto di Largo Sassetta.

La.Valde.