C’è il ’Concerto per la Romagna’. Chigiana a Imola

Ci sarà anche la Fondazione Accademia Musicale Chigiana domenica al Teatro Ebe Stignani di Imola per il grande evento benefico ’Concerto per la Romagna’. Sul palco si esibirà pure l’Orchestra della Fondazione Arena di Verona nell’evento organizzato dalla Fondazione Accademia Internazionale di Imola Incontri con il Maestro insieme con il Comune di Imola. L’appuntamento è alle 17.30 e l’intero ricavato sarà devoluto alle terre che, lo scorso maggio in Romagna, sono state colpite dall’alluvione. Il tutto, con il pensiero rivolto anche agli alluvionati della Toscana, che ancora oggi lottano per liberare abitazioni e azienda da acqua e fango con la speranza di ripartire più forti di prima.