Cazzotti e ceffoni ai contradaioli Poi la donna tira fuori il coltello

di Laura Valdesi

SIENA

Notti d’estate costellate di episodi preoccupanti. Che non sono collegati (solo) alla movida, quanto da un lato agli eccessi dei giovani, spesso di micro- bande, dall’altro ad azioni estemporanee. Ed impreviste. L’aggressione in casa della donna nella villetta di via Mentana per cui è stato denunciato un 39enne e ancora s’indaga sul movente, quella recente a due contradaioli nei Pispini finiti in ospedale mentre l’autore del gesto ha probabilmente le ore contate. La polizia sta indagando su entrambi i casi ma sarebbe intervenuta, chiamata dai torraioli, anche per un’altra incredibile vicenda. Avvenuta in verità qualche giorno fa, continua a far parlare nel rione perché ha lasciato tutti stupefatti. E spaventati.

Una donna, infatti, durante una serata del ’Mangia e bevi’ – appuntamento gastronomico che si è svolto peraltro senza alcun problema ed è stato apprezzato da tutti i senesi – ha dato in escandescenze cominciando a picchiare tutti. Senza un motivo. E’ arrivata quando la serata stava finendo e, giunta in Salicotto, ha cominciato a sferrare pugni a uomini e donne. A caso. Ha preso a schiaffi le persone. Facile immaginare lo stupore ma anche l’incredulità di chi è stato raggiunto dai colpi non comprendendo perché li riceveva. Nessuno conosceva infatti la giovane, descritta come sui 30 anni, probabilmente straniera, sguardo un po’ spiritato.

Dirigenti e torraioli sono riusciti ad allontanarla, non senza difficoltà. Ma è stato a questo punto che si è verificato un imprevisto, fa ancora rabbrividire. La giovane che appariva fuori di sè ha tirato fuori un coltello. Ed è stato solo grazie alla prontezza di un vicario che se n’è accorto – ’ha il coltello, ha il coltello’, le sue parole – se si è evitato che potesse usarlo nei confronti di una donna che aveva protestato per i ceffoni assestati alla figlia. Sono stati bravi ad intervenire in tempo, quindi ad immobilizzarla ma non è stato semplice farle mollare l’arma.

E’ stata chiamata subito la polizia che ha inviato sul posto una Volante. Mentre la giovane scalmanata veniva portata alle Scotte per accertamenti – le sarebbe poi stato fatto un tso – gli agenti prendevano a sommarie informazioni chi aveva assistito all’accaduto.