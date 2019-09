Siena, 18 settembre 2019 - E' arrivato a Siena, al Ceppo, Aires, già ribattezzato “Botticello”, vetturino romano castrone di 22 anni. Il cavallo è stato portato dal personale del Comune alla clinica “Il Ceppo” per essere sottoposto a un check up sanitario e ambientarsi nel territorio senese per poi cercare casa presso qualche associazione della Città. Il nome che gli è stato dato affettuosamente a Siena è un riferimento alle botticelle, le tipiche carrozze turistiche che circolano per la città.

Il Comune di Siena ha così risposto all'appello dell'Associazione Horse Angels e prendersi cura dell'animale “Un gesto naturalmente simbolico – ha affermato il Sindaco De Mossi – ma che tuttavia riafferma il grande amore dei senesi per i cavalli e la grande organizzazione e professionalità di cui l'Ente dispone per la loro tutela”.