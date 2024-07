Cavalli, previsita per 96. I capitani non ’tagliano’: "Non vogliamo correre alcun rischio"

di Laura Valdesi

SIENA

Toccata e fuga dei capitani delle Contrade che corrono ieri in Comune. Nessuno scossone alla lista dei cavalli che hanno chiesto di essere segnati alla previsita dell’Assunta. "Non abbiamo usufruito di questa possibilità e ci siamo dati appuntamenti eventualmente ai prossimi passaggi", dice il decano Alessandro Toscano (Onda) uscendo da palazzo pubblico alle 19.30. ll parere consultivo dei dirigenti palieschi, previsto dall’articolo 37 del Regolamento, non ha portato ad indicare mezzosangue non ritenuti utili per il 16 agosto. "Preferiamo lasciare tutti i cavalli a disposizione – osserva ancora Toscano – per capire quale sarà il percorso. Si verificano sempre situazioni particolari, non vogliamo correre alcun rischio nel chiedere di togliere qualche nome e, magari, chi lo sa, ci può essere bisogno. Questo Palio sarà così, vediamo cosa succede il prossimo anno". Una questione, quella del parere consultivo, che probabilmente sarà oggetto di riflessioni invernali con l’amministrazione. Anche se, in teoria, i capitani hanno sempre la riunione del 10 agosto mattina, prima della lista dei promossi a tratta e prove di notte, per esprimersi al riguardo.

La lista dei cavalli che il 6 e il 7 agosto saliranno al Ceppo conta 96 nomi a fronte dei 103 del Palio di luglio. Alcuni mezzosangue eliminati dopo le previsite (oppure proprio non presentati) non sono stati segnati ancora dai proprietari. Iscritti di nuovo invece alcuni soggetti importanti usciti di scena dopo il Ceppo perché avevano partecipato a paliotti giusto pochi giorni prima della previsita, vedi Chiosa vince e Tale e quale a Castiglion Fiorentino. Segnato anche il chiacchierato Anda e Bola: doveva partecipare al palio di Gavoi (per la cronaca ha vinto Giovanni Sotgia, fra i fantini senesi secondo Federico Guglielmi su Assalto, terzo Andrea Sanna, giovanissimo in odor di debutto, su Belfagor) ma non c’è andato. Così come si ripresenta dopo lo scivolone nella giostra che gli costò alcuni punti di sutura il vittorioso Zio Frac. Ricapitolando: su 96 iscritti ben 19 (se si considerano Volpino e Vankook anche se alla fine non corsero) hanno calcato il tufo: Akida, Anda e bola, Ardeglina, Ares Elce, Brivido sardo, Criptha, Tornada, Ungaros, Vankook, Veranu, Viso d’angelo, Vitzichesu, Volpino, Zenios e Zenis. Più i 4 vittoriosi: Remorex, Tabacco, Tale e quale e Zio Frac. "Un buon numero di esperti da cui partire? Vediamo", risponde evasivo il decano Toscano, senza sbilanciarsi. Argomento delicatissimo. Se c’è infatti una questione ballerina è proprio quella del lotto dei cavalli. Dopo le polemiche sulla scelta di sei debuttanti a luglio, vista anche la rosa ristretta a cui hanno potuto attingere, i dirigenti sono cauti. E nessuno di loro intende mostrare le carte, dando vantaggi sulle strategie equine che avranno un peso determinante nello scacchiere delle monte. L’altra variabile dell’Assunta è il mossiere (semi) nuovo di Piazza, Renato Bircolotti, che rientra dopo luglio 2022 visto il passo indietro di Bartolo Ambrosione quando hanno bussato nuovamente alla sua porta. Certo invece che Daniele Masala, attualmente impegnato come commentatore tecnico per Radio Rai delle Olimpiadi, il 13 agosto sarà regolarmente a Siena.