Cavalli operati a Siena: Duro attacco degli animalisti

"Perfettamente riusciti" gli interventi di riduzione delle fratture sul cavallo della Giraffa Abbasantesa (in alto) e su Antine Day (in basso) dell’Istrice, che dopo il Palio erano stati prontamente trasportati alla Clinica veterinaria Il Ceppo. Così la nota di Palazzo pubblico che sottolinea: "I cavalli hanno reagito in modo positivo alle cure e hanno già iniziato il periodo di degenza che, per il Comune, ha come consueto obiettivo il recupero dei soggetti, grazie anche alla disponibilità del Pensionario per i cavalli da Palio". Ma questo non basta a Sonny Richichi, presidente di Ihp (Italian horse protection), associazione di tutela dei cavalli: "Le stringate comunicazioni del Comune lasciano perplessi – tuona –. Abbiamo guardato il video: si vede il momento in cui l’arto di Abbasantesa, il cavallo della Contrada della Giraffa, si spezza. È un infortunio di estrema gravità". E ancora: "Non è invece visibile il momento in cui si è infortunato Antine Day, cavallo dell’Istrice". Per Richichi servono informazioni "con trasparenza e nel dettaglio su entrambi gli infortuni". Di qui la richiesta al sindaco Nicoletta Fabio di "adoperarsi perché la clinica veterinaria il Ceppo mostri i referti di entrambi gli interventi e fornisca informazioni sulla convalescenza". Da parte sua, Aidaa (Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente) critica la cantante Gianna Nannini: "Ha fatto uno scivolone promuovendo con la propria presenza una manifestazione che rappresenta certamente la sua città, ma che presenta per gli animali dei rischi notevoli".