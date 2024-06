Cavalli, non c’è Tale e quale. Solo Remorex ha vinto il Palio. Toscano: "Diversi debuttanti"

di Laura Valdesi

SIENA

Capitani, una riunione dopo la riunione. Lasciati i veterinari, si sono soffermati nell’ingresso di palazzo pubblico, parlando fra loro. Uno scambio di vedute prolungato mentre già emergeva la novità più importante nella lista dei promossi dopo il Ceppo, appena comunicata: all’appello mancava Tale e quale. Scontata invece, dopo l’infortunio, l’assenza nell’elenco di Zio Frac. Fra i 92 nomi che hanno superato la previsita, dunque, è rimasto solo un cavallo vittorioso: Remorex. Ma il biondo rischia grosso di essere scartato dai capitani, unitamente all’altro barbero ritenuto troppo più forte, Anda e Bola. La china imboccata dal lotto già da qualche giorno (anzi, dalla primavera) parla di dieci barberi di cui cinque hanno già corso il Palio – Tabacco, Ungaros, Veranu, Viso d’angelo e Zenis – e altrettanti invece che debutteranno. Si potrebbe scegliere su una rosa in cui ci sono Akida, Benitos, Criptha, magari Brivido Sardo, Zentiles. Non era dispiaciuta Coca, qualcuno (ri)guarderà con attenzione Ares Elce. Fra i cavalli che hanno già corso il palio che i veterinari vogliono rivedere all’alba c’è Vitzichesu. Prove all’alba determinanti, quelle di stamani, per decidere i dieci: sei batterie ed altrettante domani. I dirigenti dovranno osservare con grande attenzione come vanno in Piazza, riguardando poi i filmati. Perché questo è un Palio molto complesso, al di là di quanto può sembrare, condizionato da un parco fantini esperti ristretto. "Sono contati", diceva qualche giorno fa al Ceppo il capitano della Giraffa Guido Guiggiani. Senza escludere – lui come i suoi colleghi – la possibilità di debuttanti.

Ma andiamo per ordine. Al Ceppo erano stati assenti solo due cavalli, Bombers e Bide tue. Dei 101 visti dunque sono stati bocciati dai veterinari solo nove: Acqua rossa, Bryan de marchesana, Chiosa Vince, Didone, Epidemico, Tiepolo, Tale e quale appunto, Vankook e Zio Frac. I tre allenati da Giosué Carboni (vedi articolo a destra) sono usciti temporaneamente di scena per via del fatto che si erano ’sbarbettati’ al palio di Castiglion Fiorentino corso solo sei giorni prima da Tale e Chiosa, mentre Vankook aveva fatto e vinto il ’Memorial ’Gentili’.

"Non c’è Tale e quale, molto probabilmente non è stato ritenuto idoneo a proseguire il percorso dai veterinari", si limita a dire il decano dei capitani Alessandro Toscano all’uscita dal Comune. "Si va verso un lotto con tanti debuttanti? Penso che ci saranno. Sette esperti direttamente alla Tratta, vediamo come arrivano dopo le batterie. Sicuramente i cavalli esordienti saranno 3, almeno 4. Forse anche 5", ipotizza. Confermando che le prove regolamentate si svolgeranno in due giorni: "Di questo siamo soddisfatti". Per la cronaca, neppure ieri i capitani hanno indicato ai veterinari nomi di cavalli da loro non ritenuti utili per Provenzano.