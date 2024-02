Causa lutto è stata spostata ad oggi la presentazione del libro di Roberto Farinelli

L’Amministrazione comunale di Monteriggioni ha partecipato al lutto regionale rimandando tutti gli eventi programmati per la giornata di ieri, nel totale rispetto della giornata di lutto regionale.

Il Comune ha, così, voluto manifestare in modo solenne il dolore della Toscana stringendosi intorno alle famiglie degli operai deceduti e feriti in seguito al grave incidente avvenuto il 16 febbraio a Firenze. La presentazione del libro di Roberto Farinelli è stata pertanto spostata ad oggi, alle 17,30. Conferenze al Museo è prevista quindi per oggi con la presentazione libro di Roberto Farinelli: ‘Abbadia Isola. Il borgo e il monastero’.