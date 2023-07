Categoria figure over 35 Alice Scappaticci andrà ai Campionati italiani

Alice Scappaticci (nella foto), 39 anni, insegnante di fitness a Siena, si è distinta nei giorni scorsi alla Tuscany Hall di Firenze, dove si sono svolte le gare della Federazione Nbfi (Natural Bodybuilding and Fitness Italy). Alice è riuscita a ottenere nella Categoria figure over 35 la qualifica di accesso ai Campionati italiani, che si svolgeranno in ottobre, battendo avversarie arrivate per la sfida da tutta italia. Alice, che lavora alla Palestra President, ha scelto proprio questa sede per i propri allenamenti: "Ringrazio i miei colleghi – le sue parole – che mi hanno supportata e, soprattutto, sopportata in quel periodo di gara".