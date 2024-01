Catalogazione dei beni culturali. Il corso di formazione

Sono aperte fino al 15 marzo le iscrizioni al corso di formazione per la Catalogazione dei beni culturali con SIGECweb e valorizzazione del patrimonio culturale digitale. Sono 20 i posti a disposizione e l’ammissione avverrà nell’ordine di arrivo delle iscrizioni. Il corso, che si svolgerà nel mese di maggio, per 42 ore, è istituito dall’Università di Siena con l’Istituto Centrale del Catalogo e delle Documentazione, con direttore il professor Luca Foresi. I partecipanti acquisiranno gli strumenti necessari alla catalogazione informatica dei beni culturali. Per l’iscrizione consultare le pagine web del Sistema Museale Universitario Senese.