Castiglione perde abitanti. Ancora un calo nel 2023

I numeri parlano e fanno segnare ancora una riduzione della popolazione residente a Castiglione d’Orcia nel corso del 2023, sia pure in misura minore rispetto ad altri anni recenti: dalle 2149 persone iniziali alle 2121 del 31 dicembre. Sono 21 in meno, quasi l’uno per cento. Estremizzando - ma il ragionamento appare troppo semplicistico - fra cento anni, mantenendo questo indice di riduzione, i 143 chilometri quadrati del vasto comprensorio che spazia da Castiglione a Bagni San Filippo, Vivo d’Orcia, Gallina, Campiglia d’Orcia, Montieri, Monte Amiata Scalo potrebbe essere deserto.

Con buona pace di tanti bei discorsi sulla necessità di frenare lo spopolamento delle zone rurali e decentrate. Tornando a ’leggere’ i numeri attuali, sono state registrate 9 nascite e 34 decessi (differenza - 25), 74 iscrizioni anagrafiche (47 da altri comuni italiani e 27 dall’estero), delle quali 40 hanno riguardato cittadini stranieri. Le cancellazioni hanno fatto segnare quota 77 (36 dei quali di cittadini stranieri). A fine anno erano 1025 gli uomini e 1096 le donne; gli stranieri rispettivamente 95 e 130, pari al 10,6 della popolazione complessiva.