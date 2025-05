Castiglione d’Orcia-Sei. Rivoluzione raccolta

Presentando con Sei Toscana la riorganizzazione della raccolta rifiuti nel suo Comune, il sindaco di Castiglione d’Orcia, Luca Rossi, ha lanciato uno slogan, che suona come un incipit alla riscossa per la cittadinanza: "Da fanalino di coda a esempio di sostenibilità". L’amministrazione comunale, insediatasi lo scorso anno, ha dedicato tempo allo studio della situazione insieme ai tecnici di Sei Toscana, tenendo in considerazione varie criticità: l’ampiezza del territorio (143 chilometri quadrati), la presenza di centri e nuclei abitati di varie dimensioni (Castiglione, Vivo, Campiglia, Bagni San Filippo, Gallina ma anche Montieri, Pietrineri, Belvedere, Poggio Rosa, Monte Amiata Scalo), la presenza di una considerevole parte degli abitanti insediata nelle case sparse ed in piccoli agglomerati.

I moderni cassonetti, di prossima collocazione, consentiranno la raccolta di cinque tipologie di rifiuti: carta e cartone (blu), organico (marrone), vetro (verde), multimateriale (giallo) e indifferenziato (grigio). "Siamo consapevoli di partire dalle ultime posizioni – ha detto ancora il sindaco Rossi – ma siamo a maggiore ragione convinti che si possa e debba invertire la rotta, facendo leva sul senso di responsabilità e la piena collaborazione della popolazione, per vivere in un’ambiente dove la corretta raccolta dei rifiuti aiuti a migliorare la qualità della vita, riducendo al minimo quelli non riciclabili". Il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini, ha assicurato "pieno sostegno del gestore all’azione dell’Amministrazione comunale, mettendo a disposizione strumenti e competenze per questa sfida nella quale ci sentiamo a coinvolti e partecipi".

Daniele Palmieri