Castiglione d’Orcia, lavori con il bando ’Città murate’

Sono in arrivo contributi che consentiranno all’amministrazione comunale di Castiglione d’Orcia la realizzazione di altrettanti interventi a Castiglione, Campiglia e Vivo d’Orcia. Nell’àmbito del progetto regionale “Le città murate”, che ha come obiettivo la "valorizzazione e la promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo", sono state cinque le proposte selezionate dalla Regione Toscana. Una di esse interesserà, a Castiglione, il tratto di mura nel quale si apre la “Porta di Sopra”, l’unica delle quattro porte esistenti, rimasta come era nel Quattrocento, quando la Repubblica Senese mise mano al consolidamento della cinta muraria. L’asfalto sarà sostituito da una pavimentazione in pietra serena. Il finanziamento concesso è di 124.600 euro.

Un altro finanziamento arriverà dall’Ambito Idrico Toscano, che compartecipa due progetti: Il restauro della “Fonte del dolcio”, a Campiglia d’Orcia (co-finanziato per 33.600 euro) e la realizzazione di un parcheggio in Via Amiata, a Vivo d’Orcia (70mila euro). I lavori dovrebbero essere realizzati nel corso dell’anno.

Dan. Pal.