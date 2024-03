Castelnuovo Il sindaco Nepi corre ancora

Fabrizio Nepi, attuale primo cittadino e già presidente della Provincia di Siena, sarà il candidato sindaco di ’Scelgo Castelnuovo’ alle prossime elezioni amministrative in calendario a giugno anche nel comune di Castelnuovo Berardenga. Giovedì sera c’è stato un incontro aperto promosso da ’Scelgo Castelnuovo’, che riunisce tutte le anime del centrosinistra castelnovino, dove non è mancato l’appoggio a Nepi per quello che, in caso di vittoria, sarebbe il suo terzo mandato.

Una richiesta che, spiegano quelli di ’Scelgo Castelnuovo’, "nasce anche dalla campagna di ascolto portata avanti in questi mesi, dalla quale è emerso apprezzamento diffuso sui risultati amministrativi e consenso nei confronti del sindaco. Nepi ha accettato di mettersi nuovamente a disposizione della comunità e, registrata la disponibilità a proseguire il suo impegno, l’assemblea ha quindi ufficializzato la ricandidatura del primo cittadino". Fabrizio Nepi ieri ha affermato su Facebook che "fare il sindaco, per me, significa dedicarmi in modo totale alla mia comunità, avere mille attenzioni e preoccupazioni, provare ad essere sempre presente. In questi anni ho cercato di dare il massimo: ogni mail, ogni messaggio doveva avere una risposta e ogni opportunità doveva essere colta. Non ho la pretesa di avere fatto sempre bene, ma ho la certezza di aver dato tutto me stesso".

"Fare il sindaco nel luogo in cui sei nato e nel quale hai scelto di vivere – ha aggiunto Nepi – è l’esperienza più bella che si possa fare. Così come dedicarsi quotidianamente ai problemi delle persone e riuscire o tentare di risolverli, tutte le volte che è possibile, è la più grande gratificazione che si possa avere. In questi anni abbiamo investito oltre 12 milioni di euro in opere pubbliche. Un dato straordinario per un Comune delle nostre dimensioni, raggiunto grazie alla capacità di lavoro e di programmazione che ci ha portato a ottenere molte risorse da bandi pubblici".