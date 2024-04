Castelnuovo Eventi del 25 aprile. Poi il pranzo alla Filarmonica

Ecco il programma delle celebrazioni del 25 aprile con una serie di iniziative organizzate in collaborazione con l’associazione Anpi.

Le celebrazioni inizieranno alle ore 11 con il ritrovo davanti al Palazzo comunale dove prima verrà deposto un mazzo di fiori in Piazza Matteotti e poi partirà il corteo per raggiungere il Parco intitolato a Tina Anselmi. Qui alle ore 11.30 verrà deposta una corona commemorativa dedicata a tutti i caduti. A seguire i saluti istituzionali del sindaco di Castelnuovo Berardenga e di Riccardo Nencini presidente del Gabinetto Vieusseux. La commemorazione vedrà la partecipazione anche del gruppo bandistico Giuseppe Verdi e si concluderà con il pranzo presso la Società Filarmonica Drammatica (per prenotazioni 348 9580752 – 347 541061).