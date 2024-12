CASTELNUOVO

Il consiglio comunale del 27 dicembre ha approvato il bilancio di previsione 2025/2027 garantendo così la continuità nella gestione amministrativa e sviluppando ulteriormente la capacità di programmazione strategica dell’ente. Il bilancio è sano e solido, con un indebitamento dello 0,42% sulle entrate del 2023, rispetto a un massimo di legge attestato al 10%.

La sua approvazione segna e accompagna importanti obiettivi dell’amministrazione, tra questi spiccano la compartecipazione alle spese per oltre il 70% per i servizi alla persona come lo scuolabus e la mensa scolastica. Numerosi anche gli interventi nel piano delle opere pubbliche, che verranno in parte finanziati con bandi regionali, come: l’installazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile per la residenza sanitaria assistita, investimento per oltre 400mila euro; la realizzazione del nuovo parcheggio a Vagliagli; la nuova pavimentazione in via Chianti, che sarà realizzata grazie al bando per le Città murate; il recupero, la riqualificazione e l’efficientamento energetico dell’immobile ex Scuole Mazzei per la trasformazione in uffici comunali.

Il bilancio è stato approvato con voto favorevole della maggioranza del Consiglio comunale.