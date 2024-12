Castellina in Chianti. Bonechi guida il Pd

Marcello Bonechi è il nuovo segretario dell’Unione comunale del Pd di Castellina in Chianti. "Dopo quindici anni da sindaco – ha affermato subito dopo la nomina lo scorso fine settimana – sono stato chiamato a svolgere questo compito. Per la mia passione politica, e per l’attaccamento al territorio come ai valori progressisti, non potevo tirarmi indietro. Ce la metterò tutta – sottolinea il neosegretario – per avvicinare volti nuovi, radicare con la forza di un tempo il nostro partito nel territorio". Nell’epoca del distacco dalla politica, il compito non è facile. Il ruolo del Pd è fondamentale a Castellina, visto che è la principale forza politica nella coalizione che sostiene l’amministrazione comunale. "Il Pd deve tornare a svolgere un ruolo di sostegno propositivo nei confronti della Giunta che si è insediata di recente – continua Bonechi –. Rappresentiamo valori progressisti, dobbiamo svolgere fino in fondo il ruolo che ci compete". Dunque, largo ai giovani, presenza sul territorio e attività per intercettare problemi, trovare soluzioni, per dare supporto all’amministrazione comunale. Poi occorrerà insediarsi in un una sede definitiva, individuata nella sala del gioco del vecchio circolo Arci Sangallo, del paese.