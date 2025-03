Castel Monastero riapre da oggi le porte con tante novità

Oggi si apre una nuova stagione di Castel Monastero, resort a 5 stelle che sorge tra le mura di un antico monastero medievale di proprietà della famiglia Marcegaglia. Il segno di uno sviluppo turistico in aumento sul territorio senese anche su questo segmento. Inoltre, Il 2024 per Castel Monastero si era concluso con il raggiungimento della Stella Michelin del Ristorante Contrada, guidato dall’Executive Chef Davide Canella.

Il ristorante riaprirà il 15 aprile proponendo un percorso gastronomico in stretta connessione con il territorio. In concomitanza con la riapertura del resort, invece, oggi riaccende i fornelli il ristorante Cantina, situato nelle antiche cantine medievali del monastero. Sempre sotto la supervisione dell’Executive Chef Davide Canella. Nell’antico monastero toscano, che ha attraversato secoli di storia, un tempo rifugio di pace per le monache oggi è, quindi, eccellenza dell’ospitalità, il lusso si fonde con la tradizione e il ritmo lento della natura. Un’ampia esperienza gastronomica legata al territorio, percorsi rigeneranti per corpo e mente, e un’ampia offerta di attività immerse in un paesaggio bucolico fanno di Castel Monastero un’oasi di pace.

Altro pilastro di Castel Monastero, è il benessere, grazie al contesto naturalistico in cui l’Hotel si trova e alla Spa Monasterii, uno spazio di 1500 mq vocato alla rigenerazione del corpo e della mente, che nel corso del 2025 presenterà importanti novità in linea con la sua forte identità "olistica-botanica-monastica". In primis, una nuova Spa Manager, Daniela Rossato: dopo un percorso professionale in prestigiose realtà del benessere e dell’ospitalità di lusso, il suo ingresso contribuisce a rafforzare una visione di benessere olistico a 360º per la Spa Monasterii.

Lodovico Andreucci