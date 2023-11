Cassia chiusa a San Quirico d’Orcia. Odissea per pendolari e studenti

Oltre due ore per raggiungere Siena dai paesi dell’Amiata e dalla zona industriale della Val di Paglia e di Casa del Corto. E’ una delle conseguenze legate alla chiusura della Cassia poco prima di San Quirico d’Orcia. La bretella allunga il percorso, passando per Pienza. I disagi non hanno risparmiato i pendolari e gli studenti, che viaggiano con i mezzi pubblici. Da Piancastagnaio, Abbadia San Salvatore (poi a catena la variazione degli orari interessa anche gli altri comuni) gli autobus partono trenta minuti prima e tornano, ovviamente, mezz’ora dopo. Molti gli studenti che dall’Amiata partono per raggiungere scuole che si trovano in paesi fuori dal comprensorio della montagna. Non pochi anche i pendolari che, per ragioni di lavoro, utilizzano i mezzi pubblici. Ecco la variazione, comunicata da Autolinee Toscane: la corsa delle ore 6,45 da Piancastagnaio per Montalcino sarà anticipata alle ore 6,15; quella delle ore 5,30 da Abbadia S. Salvatore per S. Quirico sarà anticipata alle ore 5. La corsa delle ore 5,50 da Abbadia S. Salvatore per Torrenieri sarà anticipata alle ore 5,20, quella delle ore 7,20 da S.Quirico d’Orcia per Abbadia San Salvatore sarà anticipata alle ore 6,50. Inoltre la corsa feriale delle ore 8,10 per Siena della linea 54 sarà posticipata alle ore 9, con il seguente orario: ore 9 Abbadia S. Salvatore; ore 10,15 San Quirico d’Orcia; ore 10,32 Torrenieri; ore 10,43 Buonconvento; ore 10,58 Monteroni d’Arbia e ore 11,25 Siena Stazione Fs. Modificati tutti gli orari delle corse che devono cambiare il percorso a causa dei lavori sulla Cassia. Per conoscere tutti i dettagli delle modifiche ed eventuali aggiornamenti è possibile consultare il sito at-bus.it.

Un’ora e quindici minuti, in una delle corse, per raggiungere San Quirico d’Orcia da Abbadia San Salvatore. Un brusco ritorno al lontano passato, quello degli anni Sessanta quando questi erano, più o meno, gli orari dei mezzi pubblici. Autotrasportatori e automobilisti che intendono raggiungere Siena o andare verso nord, cercano percorsi diversi rispetto a quello indicato da Anas. Invece di scendere sulla Cassia, si pensa di scendere verso Paganico. Qui imboccare la Siena-Grosseto. Tempo di percorrenza previsto meno di due ore. Un risparmio potenziale di almeno trenta minuti. Una situazione davvero piena di disagi in attesa dell’aggravarsi della situazione che avverrà con la chiusura (lunedì 20 novembre) della galleria ’Le Chiavi’.