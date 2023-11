Cassia a rischio paralisi. Galleria ’Le chiavi’, rinvio per l’inizio dei lavori

Slitta di una settimana la chiusura della galleria ’Le Chiavi’ che collega la Val d’Orcia alla Val di Paglia. I disagi per la conseguente chiusura del traffico - già notevoli per l’interruzione della Consolare sotto San Quirico d’Orcia - sono rinviati a lunedì 27 novembre. Lo hanno chiesto i sindaci dei comuni della zona nell’incontro tenutosi ieri mattina in prefettura. Presente anche l’ingegner Massimo Pinelli, funzionario dell’Anas. A lui sono state avanzate una serie di richieste. Tra queste quella di evitare accavallamenti, ovvero più chiusure al traffico di tratti di strada nello stesso arco di tempo, cosa che si sarebbe verificata se la galleria fosse stata chiusa, come da programmazione, tra dieci gironi, ovvero lunedì venti.

Il coro dei sindaci è stato "rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori". A partire da quelli sono in esecuzione sul piccolo ponte che supera il fosso di Cerrolungo. Termine dei lavori previsto l’otto dicembre: la speranza dei sindaci, degli autotrasportatori, degli studenti e lavoratori pendolari è che già da prima ci sia la riapertura, magari a senso unico alternato. Per ora disagi su disagi, con il sindaco di Pienza, Manolo Garosi, che ha disposto alcune modifiche al traffico. Quei mezzi pesanti non possono più transitare su via della Madonnina, la strada che porta a ricongiungimento con la Cassia a San Quirico d’Orcia, ma c’è l’obbligo di passare da San Gregorio e prendere la rotatoria che riconduce alla Statale. Lo stesso sindaco Garosi ha chiesto e ottenuto il rafforzamento dei controlli nel tratto di strada urbana percorsa dai mezzi pesanti.

Tornando alle chiusure della Cassia, al rappresentante dell’Anas, nella logica del rispetto dei tempi di esecuzione per il rifacimento della galleria ’Le Chiavi’, è stato chiesto che i lavori vengano eseguiti con turni h24. Lavoro giorno e notte per rispettare i trecento giorni di chiusura del tunnel. "Nei prossimi giorni – dice Niccolò Volpini, assessore ai lavori pubblici del comune di Abbadia San Salvatore – torneremo a incontrarci per mettere a fuoco le possibili soluzioni che consentano, per quanto possibile, di ridurre i disagi ai cittadini, gli aumenti dei costi per gli autotrasportatori, il logorio delle provinciali chiamate a un elevato aumento di traffico. Da parte dell’Anas, c’è disponibilità a valutare con particolare attenzione. Passato l’inverno d’intesa con la Provincia, presente con il presidente Bussagli e la vice Carletti, si interverrà sulle provinciali della zona per una manutenzione sulla sede stradale". Arrivano anche tre milioni che Anas spenderà per interventi nel tratto senese della Cassia.