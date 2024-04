Casole verso le urne. Screzi e polemiche

È entrata nel vivo la campagna elettorale in Valdelsa e si è arrivati anche al penultimo consiglio comunale a Casole d’Elsa. Ad oggi la scacchiera politica casolese si compone di ‘Pensare Comune’, che in continuità e per la quarta volta si presenta con il candidato Alfio Barbagallo, uscito vincente dalle primarie ed in corsa per l’amministrazione comunale di Casole d’Elsa per il mandato 2024-2029. In ordine alfabetico altro candidato è l’attuale sindaco Andrea Pieragnoli. Quest’ultimo sostenuto da ‘Casole Futura’, costituita per sostenere la candidatura del sindaco uscente, in corsa per fare il bis alla guida dell’amministrazione comunale di Casole d’Elsa per il mandato 2024- 2029.

Altro candidato è Federico Verponziani con la lista civica ’Noi ci siamo’, che ha già avuto esperienza come capogruppo della lista d’opposizione ’Noi ci siamo’ in consiglio comunale dal 2021.

Durante l’assemblea comunale di lunedì c’è stato un fatto particolare il capogruppo di ‘Pensare Comune’ Saverio Pacchierotti ha preso la parola per leggere una comunicazione. "Vorrei portare a conoscenza del Consiglio Comunale un fatto grave ed inaccettabile avvenuto prima dei lavori consiliari attinenti alla seduta del 16 aprile 2024 – viene affermato in una nota del direttivo di Pensare Comune – L’assessore Mariani si sarebbe avvicinata con modi minacciosi spingendo l’assessore Panichi verso la fila di sedie utilizzate per i lavori consiliari. Quanto sopra avveniva alla presenza di testimoni, tra i quali il sindaco stesso. A Vittoria va la nostra piena ed assoluta solidarietà".