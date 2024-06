Casole pronta al Palio. Ora si amplia la pista

Due novità per il Palio di Casole: nella prossima edizione sarà presente Pievescola e sono iniziati i lavori di ampliamento della pista del Palio. Grazie alla collaborazione dei ragazzi di tutte le contrade e del comitato Palio, che nella mattinata di sabato scorso hanno prestato il loro contributo per smontare la staccionata e cominciare ad allargare il tratto finale della pista. Queste modifiche permetteranno la finalizzazione della messa a norma del percorso e l’ingresso nella competizione della settima contrada.

Ulteriore novità sta nel fatto che da quest’anno ci sarà anche la contrada Pievescola. è stata, infatti, accettata la richiesta da parte del Comitato Palio della rinascente contrada. Vinse la prima edizione del palio casolese nel 1976 con Roberto Falchi detto Falchino. A far rinascere la contrada alcuni giovani, in primis, Giulio Pacella, diventato il presidente della contrada. Un percorso che è iniziato nel luglio dello scorso anno, all’inizio del 2024 è stata, invece, organizzata la prima cena di presentazione, con la presenza di oltre 250 persone, i posti a sedere si sono esauriti in soli tre giorni. Durante la cena è stato presentato anche il colore della contrada, ovvero il blu ed è stato riportato alla luce anche il Palio vinto quasi 50 anni fa. Adesso i prossimi passaggi saranno in vista del prossimo palio casolese. I due aspetti sono, comunque, legati perché queste modifiche alla pista permetteranno la finalizzazione della messa a norma del percorso e l’ingresso nella competizione della settima contrada. È Palio, quindi. Tutto pronto per San Isidoro la vera festa della comunità di Casole.

Lodovico Andreucci