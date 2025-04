Casole: crollo muro in via Roma ‘Pensare Comune’ va all’attacco

Il gruppo consiliare ‘Pensare Comune’ di Casole esprime la propria preoccupazione e indignazione per l’incidente che ha colpito la zona di Via Roma, in seguito al crollo di un muro. L’episodio è già stato descritto dalle colonne del nostro quotidiano, però, la questione è diventata politica arrivando anche in consiglio comunale o comunque se ne sono interessati anche alcuni gruppi consiliari. In una dichiarazione ufficiale, il gruppo di minoranza denuncia come quanto accaduto fosse già stato annunciato. La situazione di Via Roma per il gruppo consiliare di minoranza non è, però, certo una novità: già durante il consiglio comunale del 3 febbraio scorso, erano state sollevate preoccupazioni riguardo alla condizione del muro. Di fatto lo stesso gruppo ha potuto ritagliare una parte del consiglio e rilanciarla sui propri social.

"Cronaca di una frana annunciata – affermano da Pensare Comune -. Siamo stati a un passo da una tragedia che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. Il 3 febbraio, durante il consiglio comunale, erano state sollevate preoccupazioni riguardo alla situazione del muro di Via Roma, ma il sindaco aveva rassicurato che non c’era nulla di cui preoccuparsi". L’episodio è salito alle cronache locali interessando in particolar modo la cittadinanza. Per ‘Pensare Comune’, il crollo non è solo un episodio isolato, ma un chiaro segnale che un’azione preventiva e tempestiva è essenziale per evitare danni ancora più gravi. La gestione del rischio idrogeologico e la manutenzione delle infrastrutture devono essere priorità assolute per l’amministrazione comunale. "Alla luce degli eventi - aggiungono i consiglieri del gruppo ‘Pensare Comune’, manifestando una preoccupazione per la gestione della sicurezza del territorio -, non possiamo non chiederci perché non sono state prese misure più drastiche per prevenire questo incidente. La mancanza di azione è incomprensibile e chiediamo che vengano fornite spiegazioni immediate". Il gruppo consiliare chiede quindi che venga avviata una seria riflessione su come e perché non siano state attuate le necessarie precauzioni per evitare tutto ciò, esortando le autorità a dare risposte chiare e tempestive alla cittadinanza. Il rischio di eventi simili per il gruppo consiliare arriva ad avere un’importanza non di poco conto. Viene fatto presente che l’impegno non mancherà anche nelle prossime settimane in relazione proprio alla questione di via Roma.