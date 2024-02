Casole conta i voti. E’ l’ora delle primarie

A Casole è tempo di primarie. La sfida è tra i due amici Alfio Barbagallo e Saverio Pacchierotti. I due casolesi sono, infatti, candidati alle primarie della lista civica casolese ’Pensare Comune’ per essere il candidato a sindaco della lista civica che governa Casole ormai da 15 anni. Le votazioni si svolgeranno oggi e domani dalle 9 alle 19. Pacchierotti è l’attuale capogruppo in Consiglio comunale per ’Pensare Comune’ con l’importante delega all’istruzione, mentre Alfio Barbagallo è l’attuale assessore con delega alle Politiche agricole. Pacchierotti, 51 anni, è dipendente Pramac, Barbagallo invece ha 52 anni ed è direttore di aziende agricole, forestali e zootecniche. Tra i due esiste da sempre un rapporto di stima e amicizia. Insieme hanno condiviso non solo questa ultima esperienza amministrativa, ma anche le precedenti essendo tutti e due molto legati alla lista civica ’Pensare Comune’. "Si tratta di due figure di riferimento non solo per la nostra lista civica, ma anche per l’amministrazione stessa – afferma il presidente della lista civica Piero Ciofi –. Nel tempo sia Barbagallo che Pacchierotti hanno acquisito esperienza e capacità nell’amministrazione, ma hanno anche dimostrato di riuscire ad aggregare e fare squadra. In questi anni abbiamo potuto vedere come molte delle attività, degli investimenti e delle iniziative del Comune di Casole sono partite proprio da loro due". Da queste consultazioni uscirà, quindi, l’altro candidato a sindaco per Casole che si aggiunge a Federico Verponziani della lista civica ’Noi ci siamo’ e all’attuale sindaco Andrea Pieragnoli, che ha deciso di correre da solo, come outsider.

Lodovico Andreucci