Casole ‘apre’ Praesepium. A partire da giovedì 26 lo spettacolo della natività

Lo spettacolo della Natività va in scena tra i vicoli e le piazze di Casole. Giovedì 26 dicembre è in programma la prima rappresentazione di Praesepium che trasformerà il borgo per far vivere un immersivo viaggio indietro nel tempo tra le scene, i personaggi e i luoghi della Betlemme dell’anno zero, tra rappresentazioni e scenografie dal forte impatto emotivo. La rievocazione storica, già premiata come "Miglior presepe vivente d’Italia", prenderà simbolicamente il via alle 15 con il taglio del nastro da parte del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e sarà poi animata da trecento figuranti in abiti storici che permetteranno ai visitatori di camminare tra soldati romani, nobili patrizi, gladiatori, pastori, allevatori, artisti e artigiani, fino all’emozione di arrivare alla capanna della Natività. Praesepium è organizzato dall’associazione CasolEventi che, dalla prima rappresentazione nel 1998, rinnova di edizione in edizione il proprio impegno nel proporre una fedele ricostruzione della vita di duemila anni fa frutto di attente ricerche volte a rispettare, valorizzare e tramandare le antiche usanze. "Praesepium - spiega Giordano Malevolti, presidente di CasolEventi - è una rievocazione ormai conosciuta in Italia e all’estero. I nostri volontari hanno lavorato per quasi un anno nel preparare, nei minimi dettagli, i due chilometri di percorso, i trecento figuranti e le venti scene teatralizzate con cui ospiteremo i visitatori con la volontà di offrire un’esperienza all’insegna di emozioni, storia e spiritualità". Abiti, oggetti, allestimenti e rappresentazioni teatrali sono frutto di lunghi mesi di lavoro che permettono di nascondere ogni traccia di modernità dal borgo e di andare a offrire una vera e propria esperienza immersiva al tempo della nascita di Gesù dove è possibile vivere le suggestioni e le emozioni di passeggiare indietro nei secoli. Tra le novità di Praesepium 2024-2025 rientra l’allestimento di un mercato con prodotti gastronomici e artigianali locali, la presenza di stand di street food attivi fin dalla mattina e la possibilità, con il biglietto della manifestazione, di visitare anche il Museo Civico Archeologico della Collegiata, inoltre per l’intera giornata sarà attivo un servizio navetta gratuito dai parcheggi fino al borgo. Dopo l’apertura del 26 dicembre, Praesepium proseguirà con altre cinque rappresentazioni in calendario domenica 29 dicembre, mercoledì 1 gennaio, sabato 4 gennaio, domenica 5 gennaio e lunedì 6 gennaio.

Lodovico Andreucci