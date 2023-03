Caso Rossi "Per me è sempre il 6 marzo", l’appello della vedova

"Per me il 6 marzo è tutti i giorni. Lo vivo tutti i giorni come se fosse ieri. Però fa riflettere il fatto che siano passati ben 10 anni". Antonella Tognazzi, vedova di David Rossi, l’ex capo della comunicazione di Banca Mps, morto dopo essere precipitato da una finestra della banca a Siena, ha anticipato così alle agenzie, alla vigilia dell’anniversario del dramma la sera del 6 marzo 2013, la commemorazione pubblica ’per i dieci anni senza David, senza verità, senza giustizia’. Oggi Antonella Tognazzi, la figlia Carolina Orlandi, gli amici e chi voleva bene a David Rossi e sostiene la battaglia della sua famiglia, si riunirà alle 19, in piazza Salimbeni. Il presidio si sposterà poi al vicolo di Monte Pio, dove da anni campeggia lo striscione ‘Verità per David’, striscione che guidò il corteo organizzato dai familiari nel primo anniversario della sua morte.

"Sarà un ritrovo, un momento di raccoglimento per il ricordo di David e per la richiesta di giustizia per la quale non ci siamo mai tirati indietro. Un’iniziativa - ha spiegato la vedova dell’ex manager di Mps - organizzata perché non bisogna abbassare la guardia e bisogna tenere alta l’attenzione anche in previsione dell’istituzione di una nuova Commissione di inchiesta che speriamo arrivi a scandagliare tutto ciò che è ancora da verificare e scoprire".

Dopo la Commissione parlamentare di inchiesta della Camera dei deputati, istituita nella scorsa legislatura e presieduta da Pierantonio Zanettin, il 20 marzo inizierà infatti in aula alla Camera la discussione per istituire una nuova Commissione sul caso, che potrebbe incassare il via libera intorno al 24 marzo. Le Commissioni Finanze e Giustizia di Montecitorio hanno già dato il via libera alla proposta di legge per l’istituzione di una nuova Commissione parlamentare e sono state anche nominate le due relatrici della proposta in aula.