Caso Rossi Indagati Piccini e Monteleone

Come anticipato da La Nazione, arriva dalla procura di Genova la conferma della nuova fase sulle collegate alla morte di David Rossi e alla valanga di polemiche, denunce, inchieste giornalistiche e televisive, commissioni parlamentari, archiviazioni e riaperture di indagini, che si sono succedute da quel 6 marzo 2013.

Dopo l’archiviazione dei procedimenti disciplinari nei confronti dei tre pm che avevano condotto la prima inchiesta sulla morte di Rossi, la procura ligure, su impulso del procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati, ha indagato e mandato gli inviti a comparire, per interrogarli, all’ex sindaco di Siena Pierluigi Piccini e al giornalista delle Iene Antonino Monteleone per l’intervista "rubata" in cui si parlava di festini a cui avrebbero partecipato i magistrati che indagarono sulla morte di David Rossi. Entrambi sono accusati di diffamazione aggravata. Potrebbero essere anche altri gli ’invitati a comparire’ a Genova, perché i tre magistrati che si sono sentiti doffamati da quell’intervista a Le Iene di Piccini, hanno querelato anche i responsabili del programma televisivo e dell’emittente che l’ha trasmesso. Antonino Monteleone era il giornalista autore dell’intervista, ma ci sarebbero anche altri indagati.

Pierluigi Piccini, in quel dialogo in Piazza del Campo, aveva parlato di indagini sulla morte di Rossi "rabbuiate", forse perché quei magistrati avrebbero preso parte ai festini.