Casini Cipriani presidente del Panathlon

Enrico Casini Cipriani è il nuovo presidente del consiglio direttivo del Panathlon Siena (biennio 2024-2025). L’assemblea generale, per le nomine dei nuovi organi sociali del Club, si è tenuta lunedì scorso al ristorante Il Ciliegio. Prima delle elezioni sono state illustrate dal presidente uscente, Fabio Bruttini le attività svolte negli ultimi due bienni. A seguire è stato approvato il bilancio per l’esercizio 2023. Enrico Casini Cipriani, socio dal 2002 categoria Automobilismo, è stato eletto all’unanimità. Il nuovo consiglio direttivo è composto da: Fabio Bruttini past president, Riccardo Gambelli vicepresidente vicario, Maris Fabbrini vicepresidente, Carlo Cappelli consigliere, Giovanni Sale segretario, Arcangelo Galasso tesoriere, Sara Cuciniello cerimoniere, Silvia Migliorini consigliere, Gabriele Voltolini addetto stampa. La prima riunione del Consiglio direttivo definirà le linee programmatiche del Club e gli impegni per il 2024.