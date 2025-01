Case popolari, in attesa dei contributi

Il Comune di Siena per ora non è tra gli otto enti premiati, ma è subito uno scalino sotto, al nono posto. "Un risultato che ci conforta e ci fa essere ottimisti per il futuro", spiega l’assessore alla casa Micaela Papi, a proposito del bando Erp della Regione che ha assegnato 29 milioni di euro a otto Comuni. Siena, appunto, non c’è, ma "era già importante rientrare nella graduatoria, considerando che abbiamo accelerato i tempi per poter partecipare", afferma ancora l’assessore Papi. In ballo la richiesta di 5 milioni di euro per realizzare 26 nuovi alloggi popolari a San Miniato, alla fine di via Pietro Nenni. Il 2025 dovrebbe essere l’anno in cui quel contributo si potrà concretizzare.