Case popolari, il bando. Prorogata la scadenza

Prorogata a Poggibonsi la scadenza del bando per la formazione della graduatoria per assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp). La graduatoria andrà a sostituire quella esistente che risale al 2020. La domanda deve essere presentata da tutti, anche da coloro che sono già in graduatoria e solo online dal sito del Comune e con lo spid. Viste le numerose richieste, è emersa la necessità di prorogare la scadenza che è il 15 marzo alle 24. Le associazioni del territorio, Pubblica Assistenza, Misericordia ed Auser, oltre all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, sono come sempre disponibili nell’aiuto alla compilazione. Per fare domanda è necessario essere in possesso di determinati requisiti, tutti indicati nel bando e pubblicati sul sito. Potranno partecipare tutti i cittadini residenti o che svolgono attività lavorativa nel comune di Poggibonsi. Alcuni requisiti riguardano la situazione economica: Isee non superiore a 16.500 euro, patrimonio mobiliare non superiore a 25.000 euro, patrimonio immobiliare non superiore a 25.000 euro, patrimonio complessivo non superiore a 40.000 euro.