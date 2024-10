Case di Comunità, due progetti . Servizi strategici per la Valdelsa

Importanti novità in arrivo nella sanità della Valdelsa: saranno realizzate due Case della Comunità, una a Poggibonsi e l’altra a Colle. L’investimento complessivo è di 3milioni e 700 mila euro, di cui 3,5 stanziati dal Pnrr. In questi giorni l’Azienda USL Toscana Sud Est ha approvato il progetto esecutivo per la riconversione in Casa della Comunità Hup dei locali Asl di via della Costituzione, a Poggibonsi. Entro la fine del mese, salvo imprevisti, verrà consegnato il cantiere alla ditta che si è aggiudicata l’appalto e tra un anno i lavori saranno ultimati. Se tutto andrà per il verso giusto, la Casa della Comunità di Poggibonsi, costata 1,5 milioni di euro, entrerà in funzione nel primo semestre del 2026. "La nuova Casa della Comunità hub di Poggibonsi sarà il punto di riferimento di tutte le attività socio-sanitarie" spiega la Asl. Scendendo nei dettagli, al suo interno ospiterà vari ambulatori, sia della medicina generale che della specialistica, un sistema integrato di prenotazione collegato al Cup, un punto prelievi, un consultorio. Tanti, quindi, i servizi che troveranno posto nel cosiddetto ‘palazzo rosso’ di via della Costituzione. Sulla rampa di lancio anche la realizzazione della Casa della Comunità di Colle, in località Campolungo. Si tratta, in questo caso, di un intervento da 2 milioni e 200 euro ormai al via. "I lavori- afferma ancora la Asl- prevedono due parti: la ristrutturazione e all’ammodernamento dei locali del Poliambulatorio di via Marco Polo e la realizzazione del nuovo Centro Diurno Disabili ‘L’Impronta’ di circa 400 metri quadrati, nell’area attigua a quello esistente".

Come dire, insomma, che dalla parole si è passati finalmente ai fatti e che tra un paio di anni le Case della Comunità Hup di Poggibonsi e Colle saranno pronte. Sempre in materia di sanità, a questi due interventi, se ne aggiungerà presto un altro, anch’esso di particolare rilevanza: il tanto atteso potenziamento del Pronto soccorso dell’ospedale di Campostaggia. I lavori partiranno entro la fine dell’anno. Pensato per servire i circa 60mila abitanti dell’Alta Valdelsa, oggi il Pronto soccorso di Poggibonsi ha un bacino di riferimento di oltre 180mila abitanti. Il numero di accessi, dati alla mano, è triplicato, e quindi si rende assolutamente necessario un ampliamento degli spazi. Molte, quindi, le novità in arrivo in Valdelsa dal fronte sanitario, settore dove la qualità delle prestazioni e delle strutture a disposizione di medici e pazienti è fondamentale.