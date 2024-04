Case della Memoria Visite guidate tra i tesori di Villa Brandi a Vignano

Un fine settimana speciale per Villa Brandi, che per la ricorrenza delle ‘Giornate Nazionali delle Case Museo dei Personaggi Illustri Italiani’ propone domani e domenica l’opportunità di aderire a una serie di visite accompagnate gratuite (su prenotazione), alla scoperta di questo piccolo gioiello senese, della sua storia e della vita privata di Cesare Brandi, storico dell’arte e critico d’arte italiano, specialista nella teoria del restauro, figura chiave che ha caratterizzato il Novecento senese. Villa Brandi aderisce all’iniziativa, promossa dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, di cui fa parte, che riunisce le case (oggi case-museo) dove vissero personaggi illustri in ogni campo del sapere, dell’arte, della letteratura, della scienza, della storia.

L’associazione, che si estende su tutto il territorio nazionale si propone di far conoscere e valorizzare queste significative dimore storiche, offrendo ai visitatori la possibilità di ‘incontrare’ le personalità che vi hanno vissuto, con il loro forte legame con il territorio, regalando quindi una consapevolezza diversa per leggere le loro opere immortali. In questi due giorni, il personale dei Musei Nazionali di Siena sarà infatti a disposizione per accogliere i visitatori in percorsi accompagnati e gratuiti, esplorando gli interni della villa e il giardino che la circonda. Nel corso della visita sarà possibile scoprire la vita nella dimora suburbana della famiglia Brandi, il quotidiano di Cesare Brandi e il suo rapporto con Siena e con gli amici artisti e intellettuali che frequentavano la sua villa di Vignano.

Per aderire è necessario prenotare, chiamando il numero 0577 41246 o scrivendo a [email protected], indicando a il turno al quale si desidera partecipare. I tre a disposizione domani sono alle 14, alle 15.30 e alle 17; mentre domenica sarà possibile accedere alla villa per le visite guidate alle 9, alle 10.30 oppure alle 12.

R.B.