Casalpiano vince la Carriera di San Martino

Pronostico della vigilia rispettato. Il rione Casalpiano ha vinto l’edizione n. 45 della Carriera di San Martino, l’avvincente corsa dei carretti che anima Sinalunga. Una conferma, dopo la vittoria dello scorso anno, che è arrivata al termine di una finale che ha visto protagonisti anche i rioni Cassero e Pieve Vecchia ma che, sulla lunga distanza, ha visto prevalere il "team" guidato dal presidente Fabrizio Gigliotti (che ha fatto parte anche dell’equipaggio in gara), molto abile nelle varie fasi di gara. Non è comunque mancata la sfida tra i nove rioni nella spettacolare discesa della parte alta del paese in una giornata tipicamente autunnale iniziata di buon mattino con il corteo e gli stand che i volontari hanno gestito con impegno e passione. Una festa che si è dimostrata in crescita, spinta anche dalla nascita del comitato che unisce Proloco, in prima linea nell’organizzazione della festa, ed i rioni. Per quanto riguarda gli altri premi, nella carriera femminile le migliori sono state le ragazze del Cassero (Benedetta Crocini e Matilde Dini), rione che ha vinto per il terzo anno consecutivo. Il rione Cappella ha vinto invece il premio San Martino, distinguendosi per il miglioramento in termini di organizzazione. Il premio casco d’oro, per il miglior corridore della giornata, lo ha conquistato Fabrizio Gigliotti che completa così una giornata da ricordare per lui e il suo rione. Della lista dell’equipaggio per il vittorioso rione Casalpiano hanno fatto parte Andrea Paolucci e Fabrizio Gigliotti; Alberto Rencinai e Nicola Rencinai; Alessandro Cresti e Federico Faltoni; Alessandro Tavanti e Andrea Zurli; Sofia Bianconi e Milena Isolani tra le donne. Lo stendardo dell’edizione n. 45 della Carriera di San Martino è stato dipinto dalla sinalunghese Veronica Mencacci. Buona la risposta del pubblico ad un evento dalla lunga tradizione.

Luca Stefanucci