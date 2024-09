Casa, i dati della crisi. Contributi per gli affitti e alloggi popolari, richieste in aumento

Le richieste per i contributi affitti sono aumentate del 50 per cento in tre anni, quelle per gli alloggi Erp del 20 per cento rispetto all’ultimo bando. Basterebbero questi due dati per fotografare una situazione complicata sul fronte casa, che a Siena si intreccia con vari aspetti, dal disagio economico alla popolazione universitaria. Ieri è tornato a riunirsi l’Osservatorio delle politiche abitative voluto da Palazzo pubblico.

Tra i vari dati, sono stati comunicati i 124mila euro di fondi destinati a 48 richiedenti del bando pilota relativo al contributo straordinario per contratti di locazione, con canone concordato e nuove misure relative agli alloggi Erp. Questi alcuni degli elementi salienti del primo report dell’Osservatorio territoriale del mercato pubblico e privato delle locazioni e delle politiche abitative del Comune di Siena. Un primo oggetto di analisi è stato il trend storico dei bandi ordinari delle politiche abitative: in merito al contributo affitti sui canoni di locazione, le richieste nel 2023 sono state 389 (345 ammesse), con un Ise medio di 6.040 euro. A riguardo si denota un progressivo aumento del numero delle istanze nel corso degli ultimi anni, in particolare quelle relative ai richiedenti con Ise più alto.

Per quanto riguarda l’assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica, per il bando 2024 sono pervenute 453 richieste, anche in questo caso in crescita rispetto al 2020, con un Isee medio di 8.940 euro. Al 30 giugno 2024 sono 1038 gli alloggi Erp disponibili nel territorio comunale di Siena, di cui 155 nel centro storico e 883 in periferia. Di questi, 142 necessitano di riqualificazione; ma la consegna di quaranta alloggi dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre.

"La priorità è velocizzare gli interventi di ristrutturazione per rendere assegnabili gli alloggi – ha sottolineato l’assessore alle politiche della casa, Micaela Papi –. L’aumento, inoltre, dell’offerta di abitazioni di proprietà del Comune per le famiglie in difficoltà economiche rappresenta un altro asse strategico e prioritario nelle politiche comunali di contrasto alla povertà e agli effetti perduranti della crisi economica: per questo, nei giorni scorsi la giunta ha deliberato l’atto di indirizzo relativo alla realizzazione di ventiquattro nuovi alloggi Erp a San Miniato, in via Pietro Nenni. Stiamo valutando di destinare alcune abitazioni di proprietà comunale, non facenti parte del patrimonio Erp, alla funzione di ‘alloggi volano’".

Analizzati anche i dati demografici relativi ai residenti: al 31 dicembre 2023 sono 53.156 i residenti sul territorio comunale (53.610 nel 2020), di cui 5.498 stranieri. I nuclei familiari composti da una persona sono il 45 per cento. Mentre il valore medio delle locazioni è di 7,63 euro al metro quadrato per le abitazioni civili, di 8,75 euro per le abitazioni di tipo economico, e di 9,19 euro per le abitazioni signorili, con un andamento in crescita costante rispetto agli anni precedenti.

Eleonora Rosi