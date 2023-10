’Casa & famiglia’. I punti di accoglienza con servizio luce e gas

Negli uffici postali di Siena centro, Colle val d’Elsa, Poggibonsi arrivano i nuovi punti di accoglienza ’Casa & famiglia’ di Poste italiane, dove sono a disposizione della clientela servizi di consulenza su tutti i prodotti , con personale dedicato di alta professionalità. Fra le proposte, anche l’ultima offerta ’Poste energia’, attivabile anche in tutti gli 84 uffici postali della provincia di Siena: ogni cittadino ha a disposizione un consulente dedicato, in grado di fornire tutti i dettagli sulla nuova offerta luce e gas. Trasparente, innovativa, sostenibile, costruita su misura per il cliente: sono questi i punti di forza della soluzione luce e gas di Poste italiane per il mercato libero. Gli specialisti presenti sul territorio mettono quotidianamente a disposizione della clientela le proprie conoscenze tecniche per offrire sempre il prodotto più adatto ad ogni singola esigenza.