Casa di Comunità a Colle. Lavori per oltre 2 milioni. Tutti i servizi del centro

Iniziati i lavori per la realizzazione della Casa della Comunità di Colle, in Campolungo. L’investimento complessivo per la realizzazione di questa struttura è di oltre 2 milioni e 200mila euro, di cui circa 2 milioni provengono da fondi Pnrr. La Casa della Comunità di Colle rappresenta un’opportunità straordinaria per potenziare i servizi sanitari e assistenziali nella zona, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei più fragili. L’avvio dei lavori rappresenta un passo fondamentale per i servizi sociosanitari del territorio. Un impegno concreto per il benessere dei cittadini, che, grazie a questa nuova struttura, avranno accesso a una gamma più ampia di servizi sanitari e sociali. Un segno tangibile della volontà di investire nella salute e nella qualità della vita delle persone. Questo progetto è destinato a diventare un modello di eccellenza per tutta la Valdelsa, dimostrando come investire nel sociale possa avere un impatto positivo sulla crescita e sulla coesione del territorio. Il progetto era stato approvato lo scorso mese di agosto e la consegna del cantiere alla fine dell’estate. Questo passo segna una tappa decisiva che porterà alla creazione di un centro sociosanitario moderno e funzionale, destinato a diventare un punto di riferimento fondamentale per i cittadini della Valdelsa. Non solo Colle, ma anche i comuni limitrofi trarranno vantaggio dalla nuova struttura, che si prevede diventi un polo di eccellenza.

La realizzazione della Casa della Comunità prevede due parti: una (lotto 1) dedicata alla ristrutturazione e all’ammodernamento dei locali del Poliambulatorio di Via Marco Polo; l’altra indirizzata alla realizzazione del nuovo Centro Diurno Disabili "L’Impronta" di circa 400 mq nell’area attigua a quello esistente. L’integrazione di questi due spazi sarà fondamentale per garantire una risposta sempre più completa alle diverse esigenze della popolazione. Questo nuovo centro rappresenta un’importante integrazione per l’assistenza e l’accompagnamento delle persone con disabilità, garantendo loro un ambiente sicuro e accogliente per la socializzazione e il supporto terapeutico. Sarà, inoltre, un punto di riferimento per le famiglie, offrendo un supporto costante nella cura e nell’assistenza quotidiana dei propri cari.

Lodovico Andreucci