Casa della comunità di Montalcino. Ok dell’Asl al progetto da 1,8 milioni

La ’Casa della comunità di Montalcino’ fa passi in avanti. L’Asl Toscana Sud Est ha approvato il progetto esecutivo per l’opera. L’importo dell’investimento è di oltre 1,8 milioni di euro provenienti da fondi Pnrr. Il cantiere sarà consegnato alla ditta esecutrice entro la fine di ottobre e i lavori dureranno circa un anno per il restauro e il risanamento conservativo delle coperture e facciate del presidio Asl in Prato dell’Ospedale. La nuova ’Casa della Comunità sarà il punto di riferimento di tutte le attività socio-sanitarie del territorio e vedrà il coinvolgimento attivo delle comunità di riferimento.

"Il rinnovamento e restauro dell’immobile – spiega l’assessore alla Sanità Davide Giorni – è fondamentale per il raggiungimento della piena funzionalità del nostro presidio sanitario, sappiamo che la presenza del cantiere richiederà un sacrificio all’utenza per quanto riguarda i parcheggi e per questo, tramite un bando abbiamo assegnato alle Misericordie di Torrenieri e Montalcino il servizio navetta che partendo dal parcheggio in località Spuntone e con fermata anche in viale Strozzi porterà, con diverse corse giornaliere, utenti e dipendenti della struttura davanti al presidio. Il servizio sarà gratuito ma sarà riservato a chi dovrà accedere ai servizi o recarsi al distretto per lavoro".

Soddisfazione viene espressa anche da Davide Ricci, responsabile del presidio montalcinese: "Stiamo lavorando per soddisfare in pieno i bisogni della popolazione, per questo stiamo facendo incontri pubblici per raccogliere i bisogni dell’utenza e per realizzare così al meglio i progetti. Venerdì saremo a Buonconvento, il 18 ottobre recupereremo a Montalcino l’appuntamento rinviato per l’allerta meteo". E ancora: "Se i servizi funzioneranno bene, ne trarranno beneficio anche le strutture ospedaliere della provincia – si sottolinea –. Serve collaborazione fra medici, infermieri, associazioni e famiglie. Ci siamo organizzati per spostare i pazienti nelle zone non ancora interessate dal cantiere e ripetere poi l’operazione durante l’altra fase dei lavori. E’ un sacrificio, ma ne trarremo tutti beneficio".

Andrea Falciani