Cartomante accusata di truffa ed estorsione

Il processo alla presunta cartomante che aveva spillato denaro ad una senese instillando il timore che il figlio sarebbe rimasto vittima di un incidente è stato subito rinviato. In verità, non si è neppure aperto ieri il dibattimento perché ad occuparsene dovrà essere un altro giudice. La cartomante, assistita dall’avvocato Francesca Martini, aveva fatto credere alla signora che sarebbe bastato un rito propiziatorio per evitare il peggio: così aveva iniziato a pagare piccole cifre. Poi le richieste erano diventate pressanti. Finché non aveva denunciato tutto alle forze dell’ordine. La donna è assistita dall’avvocato Nadia Funari.