Carrozzine elettriche attive al Policlinico. Il servizio è definitivo

È attivo dal 1° dicembre il servizio di carrozzine elettriche al Policlinico, dedicato ai pazienti con problemi di deambulazione che hanno necessità di raggiungere per una visita o un esame le zone dell’ospedale. In particolare sono attive due carrozzine elettriche con operatore dedicato, e una terza è a disposizione della Discharge Room, il servizio dedicato ai pazienti in dimissione dall’ospedale. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. "L’attivazione definitiva di questo servizio – dichiara Maria Silvia Mancini, direttrice amministrativa – va nella direzione di rendere ancora più accessibile il nostro ospedale".