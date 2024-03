Carrozziere e verniciatore in officina meccanica

1 CARROZZIERE - Agenzia cerca un/a carrozziere/lattoniere per riparazione di danni alla lamiera (ammaccature, crepe e deformazioni), sostituzione di pannelli danneggiati o corrosi utilizzando tecniche di saldatura della lamiera, preparazione accurata delle superfici per verniciatura o finitura. Per candidarsi: [email protected]

1 GEOMETRA – Studio di Torrenieri (Montalcino) cerca un geometra o perito edile per collaborazione tecnica in studio tecnico per gestione attività tecniche connesse all’edilizia, catasto, ristrutturazione e assistenza contrattuale, certificazioni energetiche e sicurezza cantieri. Diploma superiore o laurea nel settore tecnico. Contratto a tempo determinato trasformabile con orario part time o full time. Contatti: 3477137456 o [email protected]

1 VERNICIATORE – Cercasi un carrozziere/verniciatore per riparazione danni, graffi, ammaccature preparazione delle superfici (carteggiatura e stuccatura), applicazione di primer, vernice e finiture. Per candidarsi: [email protected]. Data inizio 25/03/2024.