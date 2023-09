Caro libro, la spesa sale Il ritorno in classe con nuovi aumenti per medie e superiori

di Eleonora Rosi

È iniziato il conto alla rovescia per la campanella che darà il via all’anno scolastico dei ragazzi di elementari, medie e superiori, nel frattempo si affrettano gli acquisti e i preparativi per tornare fra i banchi. Venerdì inizieranno le lezioni anche a Siena in base al calendario della Toscana, tra le ultime regioni d’Italia a far ripartire l’anno scolastico 20232024.

Preparativi che, nel contesto di pesante inflazione in cui ci troviamo, rischiano di gravare molto sulle tasche delle famiglie. Se dei libri delle elementari si occupano le scuole, il costo dei libri dell’istruzione secondaria è interamente a carico dei genitori degli alunni.

"Le richieste riguardano soprattutto le medie – afferma Benedetta, dipendente della libreria Mondadori in Via Montanini –, probabilmente perché alle superiori è più fiorente il mercato dell’usato e i ragazzi si occupano da soli del reperimento dei volumi, magari online". Il ministero ha fissato da anni delle soglie massime di spesa per i libri di classi di ogni ordine e grado, come spesso capita però la teoria si scontra con la realtà.

"Il primo anno di ogni scuola e il terzo anno delle superiori sono quelli in cui si sostiene una spesa maggiore per i libri. Di media siamo sui 400 euro di spesa per i libri del primo anno, poco di più per le superiori – spiega ancora Benedetta –. Quest’anno qualche aumento c’è stato, sta rincarando tutto. Anche il prezzo dei libri in catalogo in realtà è in aumento da anni, e ora sta raggiungendo un livello quasi incompatibile con le disponibilità di tanti lettori".

Online, d’altronde, non si trova molto materiale, si possono acquistare a un euro tutti i libri per una determinata classe ma serve molta fortuna e le occasioni sono poche. Si tratta però di veri e propri affari se consideriamo che, vocabolari esclusi, anche secondo il personale della Libreria Senese per i libri della prima media e la prima superiore si spende in media dai 250 ai 350 euro.

"I libri scolastici hanno un piccolo aumento tutti gli anni; non è una cosa che riguarda la guerra, il covid o addirittura l’euro, aumentavano già quando c’era la lira – è quanto afferma Roberta, una dei titolari della Libreria Senese –, la stessa cosa vale per i libri non scolastici".

Andando a controllare, ad esempio il volume ’Itinerario nell’arte’ l’anno scorso costava 28 euro, quest’anno il prezzo di copertina è di 29 euro e 50, pari al 5,35 per cento in più.

Situazione diversa per il cosiddetto materiale scolastico. In entrambe le cartolibrerie in Banchi di Sopra e in via dei Rossi c’è una vasta scelta, che permette, a parità di materiale acquistato, a chi vuole risparmiare di spendere poco e a chi vuole spendere per materiale più costoso di poterlo fare.