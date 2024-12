Caritas Poggibonsi lancia corso di italiano per immigrati con docenti volontari

Favorire l’integrazione linguistica e culturale di immigrati attraverso un corso di Italiano tenuto da docenti volontari. E’ la nuova iniziativa di Caritas a Poggibonsi, in collaborazione con Il Centro provinciale istruzione per adulti di Siena. Tutto ha avuto origine da un protocollo sottoscritto dallo stesso Cpia 1 Siena e da associazioni del Terzo Settore. Lezioni che mirano anche a migliorare l’occupabilità e a sostenere la partecipazione dei migranti nella società. A disposizione i locali della parrocchia di San Giuseppe, sede della Caritas, il lunedì dalle 17 alle 19, il martedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 17 alle 19. I docenti sono volontari - ex insegnanti, laureati in Scienze della formazione, tirocinanti laureati in Insegnamento dell’Italiano a stranieri - che offrono il loro tempo a persone, al momento diciannove, decise a imparare la lingua per migliorare la loro condizione di vita. Il Cpia ha condiviso gli approcci e le tecniche per l’insegnamento dell’italiano e della letto-scrittura ad adulti stranieri, con una formazione specifica agli insegnanti volontari. Le attività previste in orario antimeridiano, sono state pensate a beneficio di donne analfabete che, al mattino, non sono impegnate nelle incombenze familiari. Il corso serale invece è dedicato ai lavoratori neoarrivati e agli analfabeti. Il materiale scolastico è stato donato alla Caritas diretta da Don Gianfranco Poddighe dall’associazione Vivi Poggibonsi - nella foto i componenti di entrambe le realtà - ente quest’ultimo, presieduto da Fabiola Nencini, che ha sostenuto il progetto. "L’inclusione si ottiene accogliendo - spiegano da Caritas - e intervenendo in situazioni di emergenza, senza dimenticare l’insegnamento della lingua del Paese che ospita, necessario per abbattere le barriere culturali". Un ringraziamento alla Caritas e alla parrocchia di San Giuseppe dal Dirigente scolastico del Cpia 1 Siena, Domenico Biagio Perrotta: "Una collaborazione di valore per il territorio – afferma Perrotta - infatti a oggi il Cpia 1 Siena, pur erogando le lezioni a Poggibonsi, Colle e San Gimignano, non riesce ad accogliere tutti i corsisti per l’Alfabetizzazione e Apprendimento dell’Italiano. Il numero di richieste di iscrizione, in continua crescita, ha superato quota ottocento in Valdelsa e pertanto il supporto delle associazioni è fondamentale". Paolo Bartalini