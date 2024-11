Cardiologia, congresso internazionale ’Imaging in Heart Failure

Importante appuntamento internazionale per la Cardiologia in programma ieri e oggi a Siena: l’ aula magna del Rettorato ospita una due giorni dedicata ai più recenti aggiornamenti in ambito di diagnostica cardiovascolare, con il congresso ’Imaging in Heart Failure’ e oltre 60 tra i massimi esperti internazionali di ecocardiografia, risonanza magnetica, tomografia computerizzata e medicina nucleare in campo cardiaco. Il presidente del Congresso, il professor Matteo Cameli, direttore della Scuola di Specializzazione in Cardiologia all’Università di Siena ha deciso di dedicare i lavori scientifici alla memoria del professor Maurizio Galderisi, già professore ordinario di Medicina Interna all’Università Federico II di Napoli e docente della Scuola di Cardiologia dell’Università di Siena, grandissimo esperto europeo proprio di diagnostica cardiologica, scomparso durante la pandemia.