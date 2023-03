Carcere di Ranza, novità in vista Il direttore Renna al passo d’addio Pronto il trasferimento a Livorno

Novità al carcere di Ranza, la Casa di Reclusione di San Gimignano con l’imminente trasferimento del direttore di Ranza il dottor Giuseppe Renna destinato alla direzione del carcere di Livorno e con la solita sostituzione ‘provvisoria a Ranza, dalla direttrice del ‘Maschio’ di Volterra dottoressa Maria Grazia Giampiccolo. Riscende di nuovo a Ranza. Un classico. E la casa di reclusione di San Gimignano come al solito rimane con il cerino in mano e invece di fare un passo in avanti ne fa due indietro. Dopo che finalmente aveva preso la strada giusta con la nomina in pianta stabile del dottor Giuseppe Renna sia a San Gimignano e sia alla guida della casa circondariale di Arezzo. E, dopo anni e anni passati fra proteste dal personale, a tutti i livelli, sindacali e perfino istituzionali e molto altro ancora, il carcere rimane ancora ‘orfano’ del direttore. Una realtà che, se confermata farebbe tornare dentro nel tempo Ranza e ancora in balia di se stessa per non dire nell’oblio di un penitenziario di alta sicurezza dove sono ospiti circa 280 detenuti. Come pure è in bilico anche il commissario comandante della Polizia Penitenziaria dottor Paolo Iantosca Anche lui, per ora, rimasto a mezzo servizio fra Ranza e il comando al carcere di Pisa. Quella voce uscita dalle fessure di Ranza poteva apparire come ‘premio’ ma invece sembra piuttosto dal sapore amaro, con il dottor Renna che sta per lasciare San Gimignano. Una persona comprensiva, per bene, disponibile, che sembra davvero vicino alla nuova nomina alla casa circondariale delle ‘Sughere’ di Livorno. Proprio in questi giorni il Garante e soprattutto il personale chiedevano ad alta voce, anche in televisione, il nuovo direttore in pianta stabile invece della direttrice provvisoria a mezzo servizio di Volterra". Sempre lei. Ma ci sarebbe dell’altro, secondo naturalmente le solite voci, che al dottor Renna sia affidato oltre a Livorno anche l’incarico di direttore dell’ex storica ‘colonia penale’ dell’isola della Gorgona e sia la originale direzione originale del carcere di Arezzo. Porte ferrate girevoli. Un direttore di penitenziari piccione viaggiatore. Punto e a capo. Da Ranza su questa operazione c’è solo silenzio e assoluto riserbo. Nessuno apre bocca. Neppure per sbaglio. Per ora. Romano Francardelli