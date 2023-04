’Carbonata Day’, domani degustazione no stop a ’Good Vibes’

Il 6 aprile si festeggia a livello nazionale il Carbonara Day e anche Poggibonsi offre il suo contributo all’iniziativa istituita sette anni fa dall’Unione Italiana Food e da International Pasta Organisation. Domani è in programma presso Good Vibes a Poggibonsi, in via della Libertà 62, una spaghettata no stop dalle 12 alle 19 – rigorosamente a base di Carbonara – alla quale tutti possono partecipare, prenotando il tavolo al numero 379 1101396.

Protagonista, dunque, uno dei piatti più amati della tradizione gastronomica, preparato per l’occasione da Simone Orestano in una giornata dall’orario continuato per celebrare l’evento dedicato a un autentico patrimonio culinario con i suoi ingredienti tipici.

Una ‘ghiotta’ occasione, insomma, per gustare uno dei piatti in assoluto più amati in Italia. Ancora un giorno, dunque, per prenotare un tavolo e non perdere l’appuntamento con la degustazione di Carbonara, eccellenza italiana a tutti gli effetti.