Carabinieri perquisiscono scuderia. Sequestrati passaporti equini e fucile

Siena, 29 maggio 2024 – I carabinieri forestali di Siena si erano recati a Ferrara dove, all’ippodromo, si trovavano i box del rione di San Luca che aveva ingaggiato come fantino Valter Pusceddu e due suoi cavalli per il palio corso poi domenica: Arraju e Dubbio. Il primo, di proprietà di Antonio Angelini, come aveva detto lui stesso a La Nazione, era risultato in regola e infatti ha partecipato alla corsa. L’altro invece era stato bloccato perché mancava il coggins test, necessario per trasportare i cavalli fuori dalle scuderie. Dubbio era infatti rimasto fino a ieri sera a Ferrara in attesa dell’esito delle analisi: test negativo. Il cavallo essendo a posto è così potuto rientrare con l’ok delle Asl di Siena e Ferrara. Questa la prima parte della vicenda che si era svolta in Emilia. E che aveva portato al sequestro, dettaglia una nota dei carabinieri, "di passaporti presumibilmente recanti timbrature contraffatte ed indicazioni false riguardanti l’anemia infettiva equina, oltre a due campioni di sangue posti in provette per le ulteriori analisi del dna". Dubbio, come detto, era stato sottoposto a blocco sanitario Asl in attesa della verifica dell’idoneità sanitaria che è giunta ieri. Arraju invece aveva corso regolarmente.

Lo stesso giorno – ecco la seconda parte della vicenda – i forestali, che sono comandati dal colonnello Alessandra Baldassarri, si erano recati nella scuderia di Pusceddu da cui arrivavano i due cavalli sottoposti ad accertamenti. E’ stata perquisita. "Sequestrati – si legge – un passaporto equino, anch’esso recante attestazioni e timbrature verosimilmente false, oltre ad una serie di strumenti apparentemente atti alla contraffazione di timbri tra cui portacaratteri, timbro lineare con dicitura di riferimento alla Asl, tampone di inchiostro nero". Trovata una doppietta calibro 12 funzionante e 12 cartucce caricate a palla e pallettoni, non denunciati. "I medici veterinari dell’Asl – proseguono i Forestali – ravvisate alcune problematiche di carattere sanitario su alcuni equidi e sulla gestione dei farmaci hanno disposto il divieto di movimentazione dei cavalli dell’intera scuderia, fino alle cessate criticità". Di qui la denuncia all’autorità giudiziaria del titolare della scuderia. Convalidati dalle procure di Ferrara e Siena i sequestri. "Proseguono le verifiche destinate a risalire all’esatta provenienza e storia sanitaria dei cavalli", conclude la nota. Il legale del fantino, l’avvocato Fabio Pisillo, ha intanto presentato richiesta di riesame sul sequestro.

La.Valde.