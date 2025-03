Carabinieri forestali in aula. Lezioni a 1000 studenti

Sono circa 1000 gli studenti degli Istituti scolastici della provincia di Siena coinvolti nelle attività di educazione alla legalità ambientale che è stata svolta dal Gruppo carabinieri forestale di Siena nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico in corso. In particolare, i militari del Gruppo e dei Nuclei di Abbadia San Salvatore, di Chiusi, di Colle di Val d’Elsa, di Monticiano e di Rapolano Terme hanno illustrato agli studenti i compiti e le funzioni dell’organizzazione forestale dell’Arma dei Carabinieri ed hanno promosso, in chiave istituzionale, i valori della natura ponendo l’accento sull’importanza dell’ecosistema bosco, sulla fauna selvatica e sul contrasto alle varie forme di inquinamento, ricevendo il plauso degli alunni e del corpo docente.

Il 21 marzo scorso, in occasione della Giornata internazionale delle foreste e dei ghiacciai, durante le celebrazioni del ventennale dell’inserimento della Val d’Orcia nel patrimonio Unesco a Castiglione d’Orcia, alla presenza delle scolaresche e delle istituzioni locali, apprezzato l’intervento dei militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Siena e del dipendente Nucleo di Abbadia San Salvatore, i quali hanno ricordato l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni, in armonia con il nuovo dettato costituzionale dell’articolo 9, il rispetto del paesaggio e dell’ambiente.

Un’iniziativa molto importante e apprezzata anche dagli studenti quella del gruppo carabinieri forestali perché è sin da piccoli che si coltivano sensibilità quali, appunto, il rispetto per gli animali e soprattutto il territorio che ci circonda.