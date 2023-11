"Capolinea del pollicino 54 in piazza Indipendenza". La raccolta firme del Pd ha raggiunto quota 500

I Circoli Pd del centro storico vanno all’attacco dell’amministrazione comunale sul trasporto pubblico: "Sono già 500 i senesi che hanno firmato (on line e su moduli) per ripristinare il capolinea del pollicino 54 in piazza Indipendenza e per riportarlo anche ai Quattro Cantoni. La fermata di piazza Indipendenza con oltre 700 passeggeri al giorno era una delle più utilizzate per accedere al centro storico. Eliminarla è stato un errore fatto, per giunta, senza nessuna progettazione generale". E ancora: "L’amministrazione comunale sta facendo sperimentazione sulla pelle dei cittadini e in particolare delle fasce sociali e sanitarie più deboli – è l’accusa –. Noi proseguiamo con la denuncia e continuiamo a raccogliere le adesioni per sollecitare i responsabili comunali a rendersi conto di come si dia un cattivo servizio ai cittadini limitando l’accesso al centro".