Capodanno solidale a Montalcino

Aspettando il nuovo anno in piazza, con musica, allegria e grande spirito di solidarietà. A Montalcino questa sera note in piazza con gli esercenti che allestiscono dei punti di vendita all’aperto. Gli incassi saranno devoluti alla locale Misericordia per contribuire all’acquisto di una nuova ambulanza. Una bella iniziativa coordinata dalla Pro Loco, che organizza la festa con musicisti della zona. Tanta musica anche ad Abbadia San Salvatore dove torna il Capodanno in piazza. Dalle 23 dalla discoteca Pascià di Riccione il dj Fluo animerà, con musica moderna e anche degli anni Settanta e Ottanta, l’attesa del nuovo anno. L’appuntamento è nella centralissima via Roma, davanti al Palazzo comunale.

A Castiglione d’Orcia le iniziative, proposte dalla Pro Loco, sono pubbliche, ma non per stasera. Feste, cene, si tengono nei locali e negli agriturismi. Ieri sera a Campiglia d’Orcia, prima la fiaccola e poi bruschette per degustare l’olio nuovo. A Piancastagnaio tutto esaurito, 200 commensali, nel cenone organizzato al Bocciodromo. Festa di Capodanno organizzata dalla Pro loco dove, insieme alla presidente Melania Piccini e alla sua vice Barbara Venier, operano altre cinque donne consigliere. A Radicofani, viene riproposta la Festa in Piazza che, ricorda il sindaco Francesco Fabbrizzi, lo scorso anno ha riscosso un grande successo. A partire dalle 23 cover delle canzoni di Vasco Rossi. I successi del cantautore verranno interpretati da un gruppo musicale individuato dalla locale Pro Loco.