Canzone dedicata a Ciatti, i genitori oggi a Siena

Daniele Melis nel febbraio 2023 tenne un concerto benefico ai Rinnovati per ricordare la piccola Mia Cenni, scomparsa due anni prima alla vigilia del suo decimo compleanno. Un cantante sensibile, che non sopporta le ingiustizie, Melis. Che questa sera alle 21 suonerà con la sua band all’Auditorium Casa dell’ambiente a Siena, in via Simone Martini. E in sala risuoneranno anche le note e le parole della canzone del nuovo disco scritta per Niccolò Ciatti (nella foto). Il giovane, 22 anni di Scandicci, nell’agosto 2017 durante la vacanza a Lloret de Mar con gli amici, fu ucciso da un calcio alla testa durante un’aggressione in discoteca. A picchiarlo fu un lottatore di Mma ceceno, Rassoul Bissoultanov. Dopo essere stato processato sia in Spagna che in Italia, il ceceno è stato definitivamente condannato dall’Italia a 23 anni, confermati il 16 aprile scorso dalla Cassazione. "Se sei un uomo scontali", le parole a caldo del padre Luigi dopo che la pena è diventata definitiva ma Bissoultanov resta latitante da oltre due anni. La famiglia di Niccolò, annuncia Melis sul profilo social, presenzierà stasera a Siena al concerto. "Luigi e Cinzia (la moglie, ndr) mi hanno detto che ci saranno e questo mi rende orgoglioso nel punto più profondo del mio cuore. Io non posso partire ed andare a catturare un assassino ma posso usare il mio microfono per dare voce alle ingiustizie. Siena sarà all’altezza perché Siena è la mia città", conclude Melis.

La.Valde.